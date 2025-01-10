Ликсутов назвал машиностроение ключевым направлением промышленного экспорта в 2024 году

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Продукция машиностроения пользовалась наибольшим спросом в 2024 году при поставках за рубеж столичных промышленных товаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Данные товары, а также изделия приборостроения, строительное оборудование и медицинскую технику столица поставляла преимущественно в Белоруссию, Китай и Казахстан», — добавил он.

По оценкам заммэра, доля машиностроения составила более 30% от общей структуры экспорта. На стройматериалы пришлось более 27%, а на продукцию химических предприятий — 23% поставок. Пользуется спросом и другая продукция.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Например, объем поставок фармацевтической продукции в Турцию вырос в 20 раз, а экспорт московской медицинской техники в Китай удвоился», — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Поддержку столичным промышленникам, желающим поставлять продукцию в другие страны, оказывают центр «Моспром» и национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

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