Ликсутов назвал машиностроение ключевым направлением промышленного экспорта в 2024 году

Продукция машиностроения пользовалась наибольшим спросом в 2024 году при поставках за рубеж столичных промышленных товаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Данные товары, а также изделия приборостроения, строительное оборудование и медицинскую технику столица поставляла преимущественно в Белоруссию, Китай и Казахстан», — добавил он.
По оценкам заммэра, доля машиностроения составила более 30% от общей структуры экспорта. На стройматериалы пришлось более 27%, а на продукцию химических предприятий — 23% поставок. Пользуется спросом и другая продукция.
«Например, объем поставок фармацевтической продукции в Турцию вырос в 20 раз, а экспорт московской медицинской техники в Китай удвоился», — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Поддержку столичным промышленникам, желающим поставлять продукцию в другие страны, оказывают центр «Моспром» и национальный проект «Международная кооперация и экспорт».
Депутат Госдумы подарил новое оборудование госпиталю в Балашихе
ЕС отправит Украине три миллиарда евро под российские активы
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту пройдут в Коломне 11 января
Прием заявлений на сдачу ЕГЭ продлится в Мытищах до 1 февраля
Михаила Боярского госпитализировали из-за проблем с сердцем
Пассажиры «Мострансавто» совершили более 44 млн поездок в декабре
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте