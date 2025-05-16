Ликсутов: на заводе «Микрон» разработали первый российский фоторезист на 90 нанометров

Первый отечественный фоторезист для производства микросхем по 90-нанометровому технологическому процессу проходит испытания на заводе «Микрон» — резиденте особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Внедрение такого фоторезиста позволит предприятию отказаться от зарубежных аналогов и постепенно перейти российскую компонентную базу в сфере сверхчистых и новых материалов. Разработкой изделия занимался НИИ молекулярной электроники.

Фоторезист наносится на кремниевую подложку, которую облучают с помощью фотолитографа через специальный шаблон. После многократного облучения на пластине создается рельефный «рисунок» микросхемы. В России такие изделия производят только на «Микроне», и начало производства станет важной вехой для предприятия.

«Его чипы используются в банковских картах НСПК „Мир“, загранпаспортах, водительских удостоверениях, транспортной карте „Тройка“, школьной карте „Москвенок“», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Также в ОЭЗ разработали первый отечественный фотолитограф для 350-нанометрового технического процесса.