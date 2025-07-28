Ликсутов: на площадке «Алабушево» запустили производство полетных контроллеров

Производство микрочипов и электротехнических изделий, в том числе полетных контроллеров, запустили на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Новая производственная линия станет очередным шагом к достижению технологического суверенитета страны в сфере электронной промышленности», — добавил он.

Полетные контроллеры найдут применение в квадрокоптерах, применяемых во многих сферах, в том числе в аэросъемке, сельском хозяйстве и поисково-спасательных операциях. Их можно совместить с популярным оборудованием для FPV-полетов.

Кроме того, компания «Индустриальный компонент» производит материнские платы для серверного и телекоммуникационного оборудования.

Только за прошлый год в ОЭЗ открыли 30 высокотехнологичных производств, а всего на 10 площадках работают свыше 230 компаний, активно развивающих производство инновационных изделий.