Ликсутов: на Ленинградском вокзале построят новый современный навес

Новый современный дебаркадер, который свяжет историческое здание и платформы, возведут на Ленинградском вокзале. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Новый криволинейный навес — это современное светлое пространство, где будет цифровая навигация, грамотное распределение потоков и возможность быстрой пересадки на станцию метро „Комсомольская“», — рассказал он.

Благодаря этому пассажиры смогут с первого взгляда считывать информацию об отправляющихся и прибывающих поездах, а также все изменения в расписании. Архитектурное решение должно гармонично вписаться в облик современного города.