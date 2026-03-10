Ликсутов: на Ленинградском вокзале построят новый современный навес

Новый современный дебаркадер, который свяжет историческое здание и платформы, возведут на Ленинградском вокзале. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Новый криволинейный навес — это современное светлое пространство, где будет цифровая навигация, грамотное распределение потоков и возможность быстрой пересадки на станцию метро „Комсомольская“», — рассказал он.
Благодаря этому пассажиры смогут с первого взгляда считывать информацию об отправляющихся и прибывающих поездах, а также все изменения в расписании. Архитектурное решение должно гармонично вписаться в облик современного города.
Реализуют проект совместно с «Мосинжпроект». Масштабный ремонт вокзала идет с августа 2024 года, завершить его планируют в этом году.
В конце прошлого года на фасаде здания заменили вывеску. В основу новой надписи «Ленинградский вокзал» лег дизайн 1970-х годов.
