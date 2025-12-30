Новая вывеска появилась на историческом фасаде Ленинградского вокзала

Новая надпись «Ленинградский вокзал» появилась на историческом фасаде здания вместо пришедшей в негодность. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В основу новой вывески лег дизайн 1970-х годов. Контуры букв восстановили по архивным фотографиям и дополнили современными решениями. Чтобы сделать надпись более выразительной и читаемой, композицию построили на штрихах разной толщины.

Новые вывески появятся также в зоне отправления поездов и со стороны площади с фонтаном.

«Для нас важно, чтобы первое впечатление от столицы у гостей города было максимально приятным», — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 13 ноября на вокзале из-за масштабной реконструкции изменилась схема прохода к поездам дальнего следования, включая «Сапсаны». Полностью закончить ремонт планируется в начале 2026 года.