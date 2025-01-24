Ликсутов: «Моспром» организует участие экспортеров в 30 зарубежных мероприятиях

В 2025 году центр «Моспром» организует 25 международных бизнес-миссий для столичных промышленных компаний. Экспортерам также обеспечат участие в пяти международных выставках. В программе — выездные мероприятия и онлайн-встречи, в рамках которых производители смогут провести переговоры с иностранными партнерами, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По поручению главы столицы Сергея Собянина город уделяет особое внимание поддержке экспортно ориентированных компаний при выходе на иностранные рынки. Ключевой фокус сосредоточен на увеличении объема поставок товаров и продукции агропромышленного сектора в дружественные государства.

«Московские производители представят свои изделия на международных выставках в Китае, Саудовской Аравии, Узбекистане и Азербайджане, а также проведут переговоры с потенциальными закупщиками и дистрибуторами из Мексики, ОАЭ, Ирана, Кувейта, Иордании, Турции, Таиланда, Вьетнама, Индии, Монголии, а также стран Африки и СНГ», — подчеркнул Ликсутов.

Для роста узнаваемости и расширения присутствиях московских товаров на зарубежных рынках в 2019 году создали «Моспром». Байерская программа центра служит одной из наиболее эффективных мер поддержки. Благодаря этому проекту компании участвуют в международных профильных бизнес-миссиях и выставках, где проводятся b2b и b2g переговоры с потенциальными покупателями. Таким образом, столичные промышленники получают возможность расширить географию и номенклатуру поставок, найти новых клиентов и партнеров, привлечь инвестиции.