Ликсутов: Москва заняла первое место в России по несырьевому неэнергетическому экспорту

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Доля Москвы от общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта достигла 19%. Особое внимание уделяется поставкам в дружественные страны. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Отмечен значительный рост экспорта в Саудовскую Аравию, Киргизию, Бангладеш, Азербайджан, Марокко, Вьетнам, Южную Африку», — отметил он.

Почти 65% составил экспорт промышленной продукции. Популярностью пользуются и фармацевтика, и косметика, и продукты питания, и другие товары.

«Продукты питания и напитки московского производства пользуются спросом в странах СНГ, Китае и Турции», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Страны Ближнего Востока и Северной Африки заключили контракт на поставку хлебобулочных изделий. Бразильские покупатели заинтересовались системами видеонаблюдения. Белорусские клиники оснастили московскими офтальмологическими аппаратами.

Поставлять товары за границу московским производителям помогают центр «Моспром» и государство через национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

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