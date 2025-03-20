Ликсутов: Москва заняла первое место в России по несырьевому неэнергетическому экспорту

Доля Москвы от общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта достигла 19%. Особое внимание уделяется поставкам в дружественные страны. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Отмечен значительный рост экспорта в Саудовскую Аравию, Киргизию, Бангладеш, Азербайджан, Марокко, Вьетнам, Южную Африку», — отметил он.

Почти 65% составил экспорт промышленной продукции. Популярностью пользуются и фармацевтика, и косметика, и продукты питания, и другие товары.

«Продукты питания и напитки московского производства пользуются спросом в странах СНГ, Китае и Турции», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.