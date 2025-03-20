Ликсутов: Москва заняла первое место в России по несырьевому неэнергетическому экспорту
Доля Москвы от общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта достигла 19%. Особое внимание уделяется поставкам в дружественные страны. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Отмечен значительный рост экспорта в Саудовскую Аравию, Киргизию, Бангладеш, Азербайджан, Марокко, Вьетнам, Южную Африку», — отметил он.
Почти 65% составил экспорт промышленной продукции. Популярностью пользуются и фармацевтика, и косметика, и продукты питания, и другие товары.
«Продукты питания и напитки московского производства пользуются спросом в странах СНГ, Китае и Турции», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Страны Ближнего Востока и Северной Африки заключили контракт на поставку хлебобулочных изделий. Бразильские покупатели заинтересовались системами видеонаблюдения. Белорусские клиники оснастили московскими офтальмологическими аппаратами.
Поставлять товары за границу московским производителям помогают центр «Моспром» и государство через национальный проект «Международная кооперация и экспорт».