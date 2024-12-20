Ликсутов: Москва заключила первые в России спецконтракты на лифтовое оборудование
Карачаровский и Щербинский лифтостроительные заводы поставят свыше 45 тысяч лифтов по спецконтрактам в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Такие контракты заключают в России впервые. По их условиям, поставщики создают или модернизируют производство, чтобы выпускать современную продукцию. Вложить в это они должны не менее четырех миллиардов рублей.
«Региональный оператор, в свою очередь, гарантирует закупку не менее 22,7 тысячи лифтов по каждому контракту в течение 10 лет», — добавил заммэра.
Общий объем закупки превысит 171 миллиард рублей. Вся продукция будет соответствовать единому стандарту с высокими техническими характеристиками и современным дизайном. Региональные операторы смогут заключать офсетные контракты на локализацию продукции с привлечением средств Фонда капитального ремонта.
«Предприятия в рамках контракта будут поставлять городу не только современные лифты, но и обязаны локализовать производство ряда комплектующих, а также использовать отечественную микроэлектронику», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Всего правительство Москвы заключило более 20 офсетных контрактов. Они создадут около семи тысяч рабочих мест, а объем закупки превысит 415 миллиардов рублей. По восьми контрактам производства уже построили и начались поставки.