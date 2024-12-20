Ликсутов: Москва заключила первые в России спецконтракты на лифтовое оборудование

Карачаровский и Щербинский лифтостроительные заводы поставят свыше 45 тысяч лифтов по спецконтрактам в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Такие контракты заключают в России впервые. По их условиям, поставщики создают или модернизируют производство, чтобы выпускать современную продукцию. Вложить в это они должны не менее четырех миллиардов рублей.

«Региональный оператор, в свою очередь, гарантирует закупку не менее 22,7 тысячи лифтов по каждому контракту в течение 10 лет», — добавил заммэра.