Ликсутов: Москва заключила четвертый межрегиональный офсетный контракт

Власти Москвы заключили новый межрегиональный офсетный контракт сроком на 10 лет. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В рамках нового межрегионального офсетного договора инвестор — ГК „НОРКЕМ“ — вложит в освоение производства флокулянтов для обработки осадка сточных вод на территории Пермского края не менее миллиарда рублей», — заявил он.

В свою очередь, Москва обязалась закупить не менее 23 тысяч тонн продукции. Это позволит заместить поставки из-за рубежа и создать в регионе новые рабочие места.

«Реагенты отечественного производства можно будет использовать не только в городском хозяйстве, но и других отраслях экономики — целлюлозно-бумажной промышленности, нефтедобыче, горно-обогатительной индустрии и сельском хозяйстве», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего с 2017 года столичные власти заключили более 30 офсетных контрактов. Совокупный объем закупок по ним превысит 700 миллиардов рублей.