Ликсутов: Москва стала лауреатом премии Investment Leaders Award — 2024
Проект «Получение ESG-статуса правительства Москвы» принес столице победу в номинации «Инвестиции в ESG. Продукт года» ежегодной премии Investment Leaders Award — 2024. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Столица активно решает задачи по достижению национальных целей развития Российской Федерации, как поручил Сергей Собянин. В феврале 2024 года были утверждены критерии соответствия организаций принципам устойчивого развития», — сказал он.
Применяемая в столице методология оценки соответствия принципам ESG уникальна. Она разработана с учетом рекомендаций Центробанка и Министерства экономического развития России. Специалисты оценивают предприятия по трем категориям: социальная ответственность, воздействие на окружающую среду и эффективность корпоративного управления.
«Пройти оценку соответствия принципам ESG может любая организация, работающая в сфере промышленности, транспорта, строительства и недвижимости, общепита и торговли, телекоммуникаций и связи, профессиональной и научной деятельности, государственного управления и в других отраслях экономики», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
В процессе оценки специалисты учтут 105 показателей. Среди них деловая репутация, управление рисками, экологический менеджмент, работа с поставщиками и персоналом.