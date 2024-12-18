Ликсутов: Москва стала лауреатом премии Investment Leaders Award — 2024

Проект «Получение ESG-статуса правительства Москвы» принес столице победу в номинации «Инвестиции в ESG. Продукт года» ежегодной премии Investment Leaders Award — 2024. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Столица активно решает задачи по достижению национальных целей развития Российской Федерации, как поручил Сергей Собянин. В феврале 2024 года были утверждены критерии соответствия организаций принципам устойчивого развития», — сказал он.

Применяемая в столице методология оценки соответствия принципам ESG уникальна. Она разработана с учетом рекомендаций Центробанка и Министерства экономического развития России. Специалисты оценивают предприятия по трем категориям: социальная ответственность, воздействие на окружающую среду и эффективность корпоративного управления.