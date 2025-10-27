Ликсутов: Москва представила промышленные решения на выставке в Казахстане

Восемь московских компаний промышленного сектора приняли участие в выставке PowerExpo Almaty 2025 и представили высокотехнологичные разработки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Столичные предприятия заинтересованы в выстраивании долгосрочных торгово-экономических отношений с казахскими партнерами и формировании устойчивых цепочек поставок», — подчеркнул он.

Товарооборот города с республикой вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Среди представленных разработок — станция дозирования реагентов от компании ВДК, подъемник для ветроэнергетических установок от Щербинского лифтостроительного завода, портативные электростанции и аккумуляторы «Белми» и другие.

Работать с зарубежными рынками предприятиям помогают государственная цифровая платформа «Мой экспорт» и столичный центр «Моспром».

«С начала 2025 года центр провел четыре международные бизнес-миссии в страны СНГ», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Предприятиям оказывают всю возможную поддержку: финансовую, страховую, логистическую и другую.