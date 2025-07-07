Ликсутов: Москва представила мультимедийный стенд на выставке «Иннопром»

Москва представила передовые разработки на мультимедийном стенде на 15-й выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В этом году мы презентуем на выставке „Иннопром“ прорывные достижения столичной индустрии: платы и микрочипы, роботизированные и электрозарядные комплексы, умные протезы — всего 49 разработок от 29 компаний города», — заявил он.

Также среди экспонатов — космические спутники, лифты и многое другое.

Стенд российской столицы украсили интерактивные кубы, инсталляция с 3-D Naked-Eye эффектом, а также зона проведения мультимедийного шоу с эффектом 5D.

Все это погрузит посетителей выставки в мир московской промышленности и покажет, как изменился индустриальный облик города.

«В рамках нашей экспозиции посетители стали не просто наблюдателями, а активными участниками технологического прогресса», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Отдельное место на столичном стенде отвели зоне экспозиции Магаданской области, с которой в этом году Москва заключила план реализации совместной программы по развитию промышленного потенциала региона.