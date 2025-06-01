Ликсутов: московские промышленники выпускают большой ассортимент детской продукции

Московские промышленники выпускают широкий ассортимент разнообразной детской продукции. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что город по поручению мэра Сергея Собянина оказывает производителям поддержку для увеличения ассортимента, роста объемов производства и создания инновационных разработок. «Московские промышленники выпускают широкую линейку качественных детских товаров и обеспечивают подрастающее поколение всем самым необходимым. Так, по итогам 2024 года отгрузка игр и игрушек выросла более чем на 65%», — отметил Ликсутов.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Предприятия Москвы выпускают помимо одежды и обуви развивающие игрушки, канцтовары, учебные принадлежности, косметику и продукты питания. Производством детских товаров в столице занимаются около 30 предприятий, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Особое внимание производители уделяют формированию у ребят инженерного мышления, а также интереса к естественным наукам, инновациям и высоким технологиям. Для этого компании выпускают широкую линейку образовательных товаров — интерактивные комплексы, обучающие наборы, цифровые лаборатории и многое другое», — добавил Гарбузов.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — компания «Научные развлечения» — занимается разработкой учебного оборудования, которое используют в школах, вузах и детских садах. В этом году компания выпустила набор «Технологии, конструирование и механизмы» для обучения конструкторским и исследовательским навыкам, программированию и изучения сенсорных систем. Компания Бау-Групп» выпускает игрушки-муфты «Тапо». Их изготавливают из гипоаллергенных материалов, дизайн разработали при участии профессиональных художников, психологов и педагогов. Персонажи отражают базовые эмоции человека и призваны развивать эмоциональный интеллект детей. По итогам 2024 года предприятие почти на треть нарастило объемы выпуска игрушек.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

Завод ISBC в Москве занимается разработкой и производством RFID-продукции для промышленных компаний и малого бизнеса. Ежегодно компания производит более полумиллиона школьных карт, а также школьные идентификаторы в формате брелоков, попсокетов и браслетов. Предприятие АО «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина», входящее в состав Госкорпорации Роскосмос, специализируется на разработке неонатальной техники. Столичный разработчик и производитель оборудования для 3D-печати — Бизнес-направление «Аддитивные технологии» госкорпорации «Росатом», производят наборы для творчества «3D Креативик».