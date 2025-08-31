Ликсутов: московские предприятия показали продукцию партнерам из Латинской Америки

Переговоры с деловыми партнерами из стран Латинской Америки провели представители московских предприятий, включая резидента ОЭЗ «Технополис Москва», в рамках бизнес-миссии, организованной Центром поддержки экспорта и промышленности «Моспром». Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что на переговорах предприниматели продемонстрировали свою продукцию, которая пользуется в южноамериканских государствах большим спросом.

«Мы отмечаем спрос на товары столичного производства в страны Латинской Америки. Например, по итогам первого полугодия 2025 года доля продукции приборостроения — аппаратуры для измерения ионизирующих излучений, измерительных и контрольных приборов — составила 34% от общего объема экспорта компаний, чье производство локализовано в Москве, в страны региона. На изделия отрасли строительной промышленности пришлось 18% поставок, в то время как экспорт продукции легкой промышленности, например обуви и ортопедических стелек, составил 5%», — отметил Максим Ликсутов.

Заместитель мэра добавил, что столица оказывает системную поддержку московским экспортно ориентированным компаниям при выходе на рынки дружественных государств.

В серии деловых переговоров приняли участия партнеры московских компаний из Боливии, Чили, Мексики, Перу, Колумбии, Аргентины, Гондураса, Венесуэлы, Эквадора и Парагвая. Встречи прошли в онлайн-формате с 11 по 29 августа.

Среди участников международной бизнес-миссии — производители ветеринарных препаратов, хроматографических комплексов, медицинских и косметических изделий, демонтажных роботов, машин для металлургии и горнодобывающей отрасли, средств инъекционной косметологии, а также диагностического оборудования и комплексных методик неразрушающего контроля.

«Специалисты центра поддержки экспорта „Моспром“ сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки, которые он предлагает, стала байерская программа. Она дает возможность московским компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где организуются встречи форматов B2B и B2G. В частности, в рамках бизнес-миссии в страны Латинской Америки команда Центра организовала участие столичных промышленников в более чем 100 деловых встречах с потенциальными торговыми партнерами», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Кроме того, московские предприниматели получают помощь федеральных властей. В рамках национального проекта «Экспорт» они могут воспользоваться мерами информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки через цифровую платформу «Мой экспорт».

Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.