Ликсутов: московские компании увеличили выпуск текстильной продукции

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В первом полугодии московские компании увеличили производство текстильной продукции на 14,4%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Благодаря мерам поддержки столичные компании предлагают рынку востребованные товары и стабильно наращивают производственный потенциал. Так, с января по июнь 2025-го выпуск текстильной продукции вырос на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, предприятия изготовили более 138 тысяч квадратных метров готовых тканей», — отметил Ликсутов.

По словам заммэра, за шесть месяцев 2025 года столичные предприятия изготовили более девяти тысяч стеганых одеял, валиков, подушек и пуфиков, а также более восьми тысяч дорожных пледов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщил, что в Москве работает более 340 предприятий легкой промышленности, в ассортименте которых пледы, шторы, скатерти, сумки.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
1/5
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/5
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
3/5
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
4/5
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
5/5

«Спрос на изделия постоянно растет. Так, за первое полугодие 2025-го предприятия отгрузили товаров более чем на 1,8 миллиарда рублей, что на 28,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил Гарбузов.

Столичная компания Red meter выпускает трикотажные, плательные и джинсовые ткани, создает лекала и швейную фурнитуру. На предприятии создают принты, окрашивают ткани, наносят объемную термопечать и многое другое.

Компания MOLTOMOLTO изготавливает уникальный столовый текстиль из натуральных материалов, а также другие аксессуары для дома с авторскими вышивками и принтами.

Предприятие «Диагональ-Текстильторг» выпускает уборочный инвентарь, в том числе микрофибру, полотенца и другие средства для уборки.

Компания Handy Bendy производит тканевые сумки. В ассортименте как маленькие сумки, так и большие дорожные.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте