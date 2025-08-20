Ликсутов: московские компании увеличили выпуск текстильной продукции

В первом полугодии московские компании увеличили производство текстильной продукции на 14,4%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Благодаря мерам поддержки столичные компании предлагают рынку востребованные товары и стабильно наращивают производственный потенциал. Так, с января по июнь 2025-го выпуск текстильной продукции вырос на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, предприятия изготовили более 138 тысяч квадратных метров готовых тканей», — отметил Ликсутов.

По словам заммэра, за шесть месяцев 2025 года столичные предприятия изготовили более девяти тысяч стеганых одеял, валиков, подушек и пуфиков, а также более восьми тысяч дорожных пледов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщил, что в Москве работает более 340 предприятий легкой промышленности, в ассортименте которых пледы, шторы, скатерти, сумки.