Ликсутов: московские компании увеличили выпуск текстильной продукции
В первом полугодии московские компании увеличили производство текстильной продукции на 14,4%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Благодаря мерам поддержки столичные компании предлагают рынку востребованные товары и стабильно наращивают производственный потенциал. Так, с января по июнь 2025-го выпуск текстильной продукции вырос на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, предприятия изготовили более 138 тысяч квадратных метров готовых тканей», — отметил Ликсутов.
По словам заммэра, за шесть месяцев 2025 года столичные предприятия изготовили более девяти тысяч стеганых одеял, валиков, подушек и пуфиков, а также более восьми тысяч дорожных пледов.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщил, что в Москве работает более 340 предприятий легкой промышленности, в ассортименте которых пледы, шторы, скатерти, сумки.
«Спрос на изделия постоянно растет. Так, за первое полугодие 2025-го предприятия отгрузили товаров более чем на 1,8 миллиарда рублей, что на 28,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил Гарбузов.
Столичная компания Red meter выпускает трикотажные, плательные и джинсовые ткани, создает лекала и швейную фурнитуру. На предприятии создают принты, окрашивают ткани, наносят объемную термопечать и многое другое.
Компания MOLTOMOLTO изготавливает уникальный столовый текстиль из натуральных материалов, а также другие аксессуары для дома с авторскими вышивками и принтами.
Предприятие «Диагональ-Текстильторг» выпускает уборочный инвентарь, в том числе микрофибру, полотенца и другие средства для уборки.
Компания Handy Bendy производит тканевые сумки. В ассортименте как маленькие сумки, так и большие дорожные.