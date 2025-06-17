Ликсутов: Микояновский мясокомбинат закупит новое оборудование при поддержке города
Микояновский мясокомбинат при помощи Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлек по льготной ставке средства на развитие производства. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России, благодаря поддержке города, смогло привлечь на льготных условиях 500 миллионов рублей, на которые закупит новое современное оборудование», — рассказал он.
Вернуть их нужно будет в течение пяти лет, компенсация составит 50% от ключевой ставки. Благодаря новому оборудованию предприятие сможет выпускать на 210 тысяч тонн продукции в месяц больше и создаст свыше 20 новых рабочих мест.
В планах мясокомбината — нарастить производство самых популярных видов колбас: вареных, варено-копченых и сырокопченых. Продукция пользуется спросом не только в России, но и за рубежом, в частности в странах СНГ.
Всего с 2022 года фонд поддержал более 100 московских предприятий из самых разных сфер. Общий объем привлеченных кредитов превысил 230 миллиардов рублей.
«На эти средства компании приобретут свыше тысячи единиц крупного производственного оборудования, возведут более 1,7 миллиона квадратных метров новых промышленных площадей и создадут около 40 тысяч рабочих мест», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.