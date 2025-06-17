Ликсутов: Микояновский мясокомбинат закупит новое оборудование при поддержке города

Микояновский мясокомбинат при помощи Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлек по льготной ставке средства на развитие производства. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России, благодаря поддержке города, смогло привлечь на льготных условиях 500 миллионов рублей, на которые закупит новое современное оборудование», — рассказал он.

Вернуть их нужно будет в течение пяти лет, компенсация составит 50% от ключевой ставки. Благодаря новому оборудованию предприятие сможет выпускать на 210 тысяч тонн продукции в месяц больше и создаст свыше 20 новых рабочих мест.

В планах мясокомбината — нарастить производство самых популярных видов колбас: вареных, варено-копченых и сырокопченых. Продукция пользуется спросом не только в России, но и за рубежом, в частности в странах СНГ.