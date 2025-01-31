Ликсутов: лучшие практики развития промышленности представили на Демо-дне

Второй Демо-день эффективных региональных практик, собравший более 200 представителей властей разных субъектов России, прошел на площадке индустриального парка «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, за последние пять лет объем инвестиций в столичную промышленность вырос более чем вдвое, а всего за десятилетие планируется увеличить этот показатель в восемь раз.

«Москва готова делиться успешными практиками с регионами для достижения национальных целей устойчивого развития, поставленных президентом России», — подчеркнул он.

Демо-день позволяет регионам найти лучшие решения, чтобы повысить качество человеческой жизни. Один из основных инструментов для выявления рабочих практик — Национальный рейтинг инвестиционного климата. Лидируют в нем в последние несколько лет, помимо Москвы, также Нижегородская, Новгородская, Тюменская области и Татарстан.

«Подобные мероприятия становятся важным шагом к масштабированию успешных решений, что позволяет повышать экономическую стабильность страны и улучшать качество жизни людей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С 2025 года Агентство стратегических инициатив будет публиковать результаты всех регионов, участвующих в проекте. Обновленный рейтинг впервые представят летом на Петербургском международном экономическом форуме.