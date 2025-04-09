Ликсутов: крупный картинг-центр появится в ОЭЗ «Технополис Москва»

На площадке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва» возведут современный картинг-центр, который сможет ежегодно принимать до 90 соревнований. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Также на территории построят зону для соревнований по фиджитал-гонкам, где спортсмены смогут готовиться к соревнованиям уровня вплоть до Игр Будущего. Общая площадь объекта составит 5,85 тысячи квадратных метров, а принимать он сможет до 10 тысяч посетителей в месяц. Возможность быстро поменять конфигурацию трасс позволит максимально разнообразить гонки.

«Большая академия картинга и симрейсинга будет включать в себя классы теоретического обучения, тренажерный зал, и помещения для технических занятий по изучению устройства и работы картов», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Кроме того, на объекте появится кафе-ресторан с видами на обе трассы. Проводить на объекте можно будет самые разные соревнования, в том числе мото- и автоджимхану, а также дрифт.

Также в ОЭЗ разместится производство современных картов с портфелем собственных патентов и возможностью НИОКР по новым моделям спорткаров.