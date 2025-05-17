Ликсутов: Комплекс по выпуску пищевой продукции в ЗАО готов более чем на 50%

На Рябиновой улице откроется новый промышленный комплекс в рамках масштабного инвестиционного проекта. Здесь разместят производство полуфабрикатов и готовых блюд. Проект создаст около 500 новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сегодня Москва — один из крупнейших центров пищевой промышленности в России. По поручению Сергея Собянина город содействует развитию предприятий отрасли и предоставляет им все необходимые меры поддержки. Строительство современного пищевого производства в рамках масштабного инвестиционного проекта на западе Москвы позволит создать около 500 новых рабочих мест», — рассказал Максим Ликсутов.

В настоящее время готовность объекта превышает 50%. В этом промышленном комплексе будут производить хлебобулочные и кондитерские изделия, а также полуфабрикаты и готовые блюда.

Компания получила льготный инвестиционный кредит от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства для строительства нового производства.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что город помог инвестору привлечь около трех миллиардов рублей. Эти средства пойдут на реализацию крупного проекта — создание производственного комплекса в пищевой промышленности.