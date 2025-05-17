Ликсутов: Комплекс по выпуску пищевой продукции в ЗАО готов более чем на 50%
На Рябиновой улице откроется новый промышленный комплекс в рамках масштабного инвестиционного проекта. Здесь разместят производство полуфабрикатов и готовых блюд. Проект создаст около 500 новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Сегодня Москва — один из крупнейших центров пищевой промышленности в России. По поручению Сергея Собянина город содействует развитию предприятий отрасли и предоставляет им все необходимые меры поддержки. Строительство современного пищевого производства в рамках масштабного инвестиционного проекта на западе Москвы позволит создать около 500 новых рабочих мест», — рассказал Максим Ликсутов.
В настоящее время готовность объекта превышает 50%. В этом промышленном комплексе будут производить хлебобулочные и кондитерские изделия, а также полуфабрикаты и готовые блюда.
Компания получила льготный инвестиционный кредит от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства для строительства нового производства.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что город помог инвестору привлечь около трех миллиардов рублей. Эти средства пойдут на реализацию крупного проекта — создание производственного комплекса в пищевой промышленности.
Площадь нового объекта составит более 12 тысяч квадратных метров. Закончить строительство промкомплекса планируется в конце 2025 года, ввести в эксплуатацию — в 2026-м.
Анатолий Гарбузов
Мосгосстройнадзор следит за строительством объекта пищевой промышленности на всех этапах. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков сообщил, что предприятие возводится на земельном участке площадью 1,1 гектара с марта 2024 года.
«За это время инспекторы провели четыре выездные проверки, в ходе которых оценивали соответствие выполненного объема работ требованиям проектной документации», — сказал он.
В мае планируется следующий выезд на площадку. К работе привлекут специалистов из подведомственного Центра экспертиз. Они проведут инструментальный контроль качества конструкций и стройматериалов.
После запуска производства предприятие начнет поставлять кулинарные и кондитерские изделия для одной из крупнейших ресторанных сетей.
В настоящий момент завершено возведение монолита здания, на 50% выполнены работы по установке фасадов и остекления, ведется внутренняя отделка помещений, а также монтаж инженерных систем и оборудования.
Александр Товарнов
технический директор компании «ТУАН»
Сейчас в столице реализуют около 100 проектов, направленных на развитие промышленности. Благодаря им в различных районах города будут созданы промышленные предприятия, что позволит обеспечить работой около 60 тысяч человек.