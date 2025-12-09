Ликсутов: компания «Гельтек» при поддержке МФППиП нарастила мощность

Московская косметическая компания «Гельтек» при поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) привлекла льготный инвестиционный кредит для приобретения новых площадей и увеличения мощностей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город помогает привлекать инвестиции для локализации производства востребованной у жителей продукции. При содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства одна из ведущих столичных компаний по выпуску косметики получила инвестиционный кредит в размере около 800 миллионов рублей по льготной процентной ставке на приобретение готовой инфраструктуры», — рассказал Ликсутов.

По его словам, новые линии компания «Гельтек» разместит в технопарке Noman, который строится на юге столицы. Производитель косметики приобретет более девяти тысяч квадратных метров из строящихся 13 тысяч «квадратов». «Гельтек» планирует приобрести 10 единиц специализированного оборудования. Это позволит создать около 220 новых рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.