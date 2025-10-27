Ликсутов: компании ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили выручку почти на 50%

В первом полугодии 2025-го выручка резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» возросла на 48,9% — до 108,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Так, за первые шесть месяцев 2025-го года выручка резидентов ОЭЗ „Технополис Москва“ составила 108,3 миллиарда рублей. Это на 48,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Ликсутов.

Город оказывает всестороннюю поддержку инновационным предприятиям по поручению Сергея Собянина. Благодаря принятым мерам столичные компании постоянно увеличивают объемы производства высокотехнологичной продукции, востребованной в России и других странах.

Сейчас в московской ОЭЗ задействовано более 230 предприятий. Компании выпускают продукцию в критически важных отраслях промышленности — от медицинского оборудования до роботов и станков. В 2030 году число предприятий увеличится в 2,5 раза и достигнет около 600.

Модернизация и расширение производств на территории Москвы возможно благодаря поддержке городского правительства. Резиденты ОЭЗ могут пользоваться льготами и налоговыми преференциями. Сэкономленные средства компании направляют на увеличение объемов производства, разработку и внедрение новых решений.