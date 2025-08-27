Ликсутов: количество рабочих мест в парке «Руднево» к 2030 году увеличится впятеро

Количество рабочих мест в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва» планируют увеличить в пять раз к 2030 году. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В 2030 году здесь локализуют производство свыше 90 высокотехнологичных предприятий, на которых будет работать 21 тысяча высококвалифицированных специалистов», — рассказал он.

Сейчас там работают более 3,4 тысячи человек.