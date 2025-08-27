Ликсутов: количество рабочих мест в парке «Руднево» к 2030 году увеличится впятеро
Количество рабочих мест в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва» планируют увеличить в пять раз к 2030 году. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«В 2030 году здесь локализуют производство свыше 90 высокотехнологичных предприятий, на которых будет работать 21 тысяча высококвалифицированных специалистов», — рассказал он.
Сейчас там работают более 3,4 тысячи человек.
Экспозицию, посвященную перспективам развития парка, разместили в Манеже на выставке «Та самая Москва», проходящей в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Там же представлены достижения и других площадок — в сфере микроэлектроники, оптики и медицинской техники.
Всего особая экономическая зона состоит из 10 площадок, на которых работают свыше 230 предприятий; 123 из них носят статус резидента, благодаря чему пользуются налоговыми льготами. Общая площадь ОЭЗ составляет 392 гектара.