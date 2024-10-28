Ликсутов: Китай, Индия и Египет стали основными партнерами Москвы по экспорту товаров

Страны БРИКС заняли около 22% в структуре московского несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает промышленный экспорт и помогает московским производителям находить новых партнеров на зарубежных рынках. Так, за первые семь месяцев 2024 года товарооборот столицы с Египтом вырос почти на 50%, а также на 33% увеличился объем взаимной торговли Москвы и Индии», — отметил он.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов добавил, что за первое полугодие на 46% вырос несырьевой неэнергетический экспорт в Египет и на 39% — промышленный.

«Повышенным спросом на рынке этой страны пользуется продукция машиностроения и металлообработки: гидравлические двигатели, аккумуляторы, медицинское оборудование», — рассказал он.

А в Индию почти на четверть увеличились поставки приборов, систем автоматизации и электрических устройств.

Найти новые рынки сбыта компаниям помог центр «Моспром», а также цифровая платформа «Мой экспорт», работающая в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».