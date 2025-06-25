Ликсутов: Карачаровский механический завод и «Москвич» выпустили совместную модель лифта

Карачаровский механический завод и бренд «Москвич» на выставке Russian Elevator Week — 2025 на ВДНХ представили новую лифтовую кабину совместной разработки. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Коллаборация КМЗ и бренда „Москвич“ позволила создать инновационную лифтовую кабину, которая повторяет очертания салона автомобиля „Москвич“ и соединяет достижения московского автопрома и лифтостроения», — заявил он.

Лифт бизнес-класса оформлен в серо-черных цветах. Он может поднимать до 630 килограммов груза на высоту до 64 этажей со скоростью до четырех метров в секунду. Внутри есть 24-дюймовый экран, сенсорная панель с гравировкой и светодиодная подсветка.