Ликсутов: Карачаровский механический завод и «Москвич» выпустили совместную модель лифта

Карачаровский механический завод и бренд «Москвич» на выставке Russian Elevator Week — 2025 на ВДНХ представили новую лифтовую кабину совместной разработки. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Коллаборация КМЗ и бренда „Москвич“ позволила создать инновационную лифтовую кабину, которая повторяет очертания салона автомобиля „Москвич“ и соединяет достижения московского автопрома и лифтостроения», — заявил он.
Лифт бизнес-класса оформлен в серо-черных цветах. Он может поднимать до 630 килограммов груза на высоту до 64 этажей со скоростью до четырех метров в секунду. Внутри есть 24-дюймовый экран, сенсорная панель с гравировкой и светодиодная подсветка.
«Стимулом для развития КМЗ стало включение территории предприятия в состав особой экономической зоны „Технополис Москва“», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
На базе предприятия, отмечающего в этом году 75-летний юбилей, сформируют первый в России кластер лифтостроения.
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