16 декабря 2025 09:03 Ликсутов: капнограф резидента ОЭЗ «Технополис Москва» вошел в реестр средств измерений 0 0 0 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Больницы

Промышленность

Максим Ликсутов

Москва

Входящая в число резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Медплант» разработала уникальный капнограф для мониторинга углекислого газа в дыхании пациентов российских больниц. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что современный аппарат вошел в российский реестр средств измерений. В ближайшее время компания начнет его серийное производство для обеспечения медицинских учреждений.

«По поручению Сергея Собянина столица формирует уникальные условия для развития высокотехнологичных предприятий. Благодаря этому компания из ОЭЗ „Технополис Москва“ разработала прибор для диагностики дыхательной системы. Аппарат позволяет определять частоту дыхания и содержание углекислого газа в выдыхаемом пациентом воздухе», — рассказал Ликсутов.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В отличие от иностранных аналогов, российский капнограф меньше по размерам, что сделало его удобным для транспортировки.

Показатели дыхания пациентов снимают современные сенсоры, что позволит медикам отказаться от других методов проверки содержания углекислого газа.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

За время работы на территории ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Медплант» разработала и запустила в производство более 45 медицинских изделий для оказания экстренной помощи.