Ликсутов: кабели для московского метро произведут по офсетным контрактам

Правительство Москвы объявило конкурс на два офсетных контракта на поставку кабелей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Мы объявили электронные конкурсы на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд московского метрополитена. По условиям офсетных контрактов город гарантирует приобретение более 39 тысяч километров кабеля в течение 10 лет», — заявил он.
Победителям конкурса необходимо будет создать или модернизировать в Москве производство. Совокупные инвестиции, как ожидается, превысят 400 миллионов рублей.
«Реализация офсетных контрактов позволит снизить общую стоимость закупки и повысить уровень локализации высокотехнологичной продукции», — добавил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
В общей сложности с 2017 года правительство Москвы заключило более 20 таких контрактов в различных сферах, по восьми из них поставки уже начались. Из этих контрактов три заключены с другими регионами, что позволит создать там рабочие места.
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