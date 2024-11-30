Ликсутов: кабели для московского метро произведут по офсетным контрактам

Правительство Москвы объявило конкурс на два офсетных контракта на поставку кабелей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Мы объявили электронные конкурсы на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд московского метрополитена. По условиям офсетных контрактов город гарантирует приобретение более 39 тысяч километров кабеля в течение 10 лет», — заявил он.

Победителям конкурса необходимо будет создать или модернизировать в Москве производство. Совокупные инвестиции, как ожидается, превысят 400 миллионов рублей.