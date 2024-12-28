Ликсутов: исследовательский центр по разработке лекарств открылся в «Технополисе Москва»

На площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» открылся научно-исследовательский центр по разработке современных лекарственных препаратов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Общая площадь нового центра составляет около 2100 квадратных метров. В городе появилось около 100 высокотехнологичных рабочих мест.

«Развитие фармацевтической промышленности с высокой долей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ особенно важно для наращивания технологического суверенитета», — отметил он.

«Современное оборудование, которое установлено в новом научно-исследовательском центре, позволит повысить „пропускную способность“ разработок препаратов на 50%, внедрить новые технологии производства лекарств и пополнить портфель компании передовыми терапевтическими средствами», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В центре два блока — технологический для разработки новых лекарственных форм и лабораторно-аналитический для разработки и валидации методик контроля качества. Развитие производственных и исследовательских мощностей отвечает задаче по обеспечению россиян современными лекарствами.