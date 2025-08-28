Ликсутов: испытательную башню для лифтов построят на Карачаровском механическом заводе

Самая высокая в России испытательная башня для лифтов появится на Карачаровском механическом заводе, на базе которого создают первый в стране кластер лифтостроения. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Благодаря этому на заводе можно будет проверять и настраивать все параметры работы лифта, а также сертифицировать продукцию, что должно положительно повлиять на качество. Кроме самой шахты, возведут две смотровые площадки и конференц-зал.
«Общая площадь комплекса составит около 16 тысяч квадратных метров», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Кроме того, предприятие активно развивает монтажное направление. По программе Фонда капитального ремонта до конца года планируется установить более 2300 лифтов.
