Ликсутов: испытательную башню для лифтов построят на Карачаровском механическом заводе

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Самая высокая в России испытательная башня для лифтов появится на Карачаровском механическом заводе, на базе которого создают первый в стране кластер лифтостроения. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Высота испытательной шахты составит 138 метров», — добавил он.

Благодаря этому на заводе можно будет проверять и настраивать все параметры работы лифта, а также сертифицировать продукцию, что должно положительно повлиять на качество. Кроме самой шахты, возведут две смотровые площадки и конференц-зал.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/2

«Общая площадь комплекса составит около 16 тысяч квадратных метров», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Кроме того, предприятие активно развивает монтажное направление. По программе Фонда капитального ремонта до конца года планируется установить более 2300 лифтов.

