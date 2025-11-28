Ликсутов: инвестиции в ОЭЗ «Технополис Москва» к 2030 году достигнут ₽1,2 трлн

Территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в ближайшие годы планируют значительно расширить, что позволит разместить на ней больше высокотехнологичных компаний. Согласно утвержденной стратегии развития, к 2030 году общий объем инвестиций в развитие зоны достигнет 1,2 триллиона рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Расширение особой экономической зоны „Технополис Москва“ — один из ключевых элементов стратегии развития промышленности столицы до 2030 года. По поручению Сергея Собянина мы создаем комфортные условия для запуска новых высокотехнологичных производств на территории ОЭЗ: строим инновационную инфраструктуру для размещения предприятий под ключ, предоставляем резидентам налоговые и таможенные льготы. Рассчитываем, что уже через несколько лет количество компаний здесь достигнет 600, а объем инвестиций в развитие площадок составит около 1,2 триллиона рублей», — рассказал Ликсутов.

В ОЭЗ работает более 230 компаний, которые дают работу свыше 28 тысячам человек. Высокотехнологичные предприятия занимаются выпуском медицинских изделий, лекарств, беспилотных систем, лифтов и многого другого, в том числе и комплектующие для космической отрасли. К 2030 году количество рабочих мест планируют увеличить до 90 тысяч.

На данный момент действуют 10 площадок, площадь которых составляет более 390 гектаров. К 2030 году эту цифру планируют увеличить до 600 гектаров. Также по стратегическому плану площади общественно-деловой и промышленной инфраструктуры увеличатся с 1,8 миллиона до 5,7 миллиона квадратных метров.