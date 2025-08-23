Ликсутов: иностранцы посетили предприятия ОЭЗ «Технополис Москва»

Участники IV Международного транспортного саммита из девяти стран посетили высокотехнологичные предприятия собой экономической зоны «Технополис Москва». Делегации из Турции, Сербии, Кубы, Перу, Филиппин, Ганы, Лаоса, ЮАР и Кении побывали на площадке «Печатники», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам заммэра, транспортный саммит способствует укреплению научно-технического сотрудничества, обмену опытом и внедрению инноваций. «Российская столица является мировым лидером в сфере развития электротранспорта. В частности, в городе создан межотраслевой кластер электромобилестроения, куда входит 64 компании, половина из которых локализовала свои производства в ОЭЗ „Технополис Москва“. С их высокотехнологичной продукцией гости саммита смогли ознакомиться в рамках экскурсии на площадку „Печатники“», — рассказал Ликсутов. Очередной Международный транспортный саммит проходит в Москве 21 и 22 августа, в нем принимают участие более 120 иностранных гостей.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/4 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/4 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/4 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 4/4

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что ОЭЗ «Технополис Москва» является флагманом столичной промышленности, в рамках котрой работают более 230 предприятий. «Участникам IV Международного транспортного саммита из девяти стран продемонстрировали современную и износостойкую композитную продукцию, применяемую в автопромышленности, транспортной инфраструктуре. Гости также увидели изделия из фотополимеров, углеродное волокно, интегральные схемы для промышленного и специального применения», — сообщил Гарбузов. Директор проектной организации «Ремедекс Прайвит Лимитед» Исламабада Мухаммад Башир Бадшах отметил, что для его страны большая честь получить приглашение на транспортный саммит в Москву. «Мы высоко ценим возможность обменяться опытом и изучить возможности дальнейшего сотрудничества в транспортной и промышленной отраслях. Это благоприятно скажется на экономическом сотрудничестве наших стран», — отметил Башир Баршах.

В компании «Лассард» делегации увидели производство лазерного оборудования, которое востребовано в автомобилестроении. В компании «Некс-Т» гости увидели производство интерактивного оборудования. На предприятии «Рэнера» иностранцам показали литий-ионные батареи для электромобилей. «Мы отметили для себя успешный опыт Москвы в развитии электротранспорта, создании комфортной и экологичной транспортной инфраструктуры. Современные технологии и инновации, применяемые в этой сфере, будут полезны для международного сообщества», — отметил директор Йоханнесбургского дорожного агентства Гудвилл Звелитини Ньяти.