Ликсутов: индекс промышленного производства в Москве вырос

В Москве по итогам первых двух месяцев 2025 года значительный рост показало промышленное производство — его показатели почти на 7% превысили прошлогодние. Драйвером в этой сфере остаются предприятия обрабатывающих отраслей, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Индустриальный сектор столицы развивается впечатляющими темпами благодаря активной поддержке, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В январе — феврале 2025 года индекс промышленного производства поднялся на 6,6%, по сравнению с таким же периодом 2024-го», — подчеркнул он. Ликсутов добавил, что рост у обрабатывающих предприятий составил 9%, они нарастили выпуск бумаги и бумажных изделий, электрооборудования, станков, товаров медицинского назначения, химической и другой важной продукции.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Индустриальный сектор столицы выбрал правильную стратегию развития, а меры поддержки — финансовые и нет — оказались эффективными, о чем и свидетельствует положительная динамика.

По данным аналитиков департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, тренд на увеличение производственных показателей сектора сохранится.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов подчеркнул, что в городе действует свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудоустроены более 750 тысяч человек. «Компаниям доступен комплекс всесторонней поддержки, благодаря которому заводы регулярно наращивают выпуск и расширяют ассортимент востребованной продукции: от высокотехнологичного оборудования до товаров народного потребления», — сказал он. У предприятий есть возможность привлечения льготного инвесткредита и аренды у города земли по льготной ставке для строительства завода в рамках масштабных инвестпроектов. Кроме того, они могут получить специальный статус, в том числе резидента ОЭЗ «Технополис Москва».