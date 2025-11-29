Ликсутов: форум «Новая городская мобильность» прошел в Москве

На площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» организовали форум «Новая городская мобильность». Его провели фонд «Транспортные инновации Москвы» и «Консорциум МТК», сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В работе форума участвовали представители столичных властей, отраслевых компаний и бизнеса. Они обсудили тенденции в развитии электротранспорта и производства необходимого оборудования.

Ликсутов напомнил, что в Москве действует кластер электромобилестроения, в который входят 64 компании.

«Это позволяет не только производить ключевую технику, но и создавать новые рабочие места, укреплять экспортный потенциал и привлекать инвесторов, готовых развивать проекты в столице», — подчеркнул заместитель мэра.

Среди продукции, производимой в кластере — электроприводы для гольф-каров и небольших электромобилей, литий-ионные батареи, композитные дорожные плиты, автозапчасти на 3D-принтере и многое другое.

Столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что резиденты ОЭЗ могут пользоваться значительными налоговыми льготами и благодаря этому эффективнее развивать производство.