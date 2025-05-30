Ликсутов: фабрики Москвы за 1-й квартал увеличили объем отгрузки одежды на 72%

Столичные фабрики увеличили объем отгрузки одежды на 72% за первый квартал 2025 года. Предприятия выпускают рубашки, футболки, брюки, куртки и многое другое. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В столице функционирует более 340 предприятий легкой промышленности, на них трудоустроены около 11,5 тысячи человека.

«Компании разрабатывают и производят современную одежду, полностью закрывая растущий потребительский спрос, а также увеличивают объемы отгрузки качественной продукции. По результатам первого квартала 2025 года московские предприятия увеличили поставку изделий на 72,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что стоимость поставки превысила 33,1 миллиарда рублей. Ассортимент производимой продукции охватывает дизайнерскую и классическую одежду, представленную в разных ценовых сегментах.