Ликсутов: экспорт продукции столичного АПК вырос на 13% с начала года

С января экспорт продукции столичного агропромышленного комплекса вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«При этом наибольший вклад в расширение экспорта московского агропромышленного комплекса внесла пищевая отрасль. Объем поставок за девять месяцев вырос на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Кроме того, увеличилась отгрузка продукции мясной и молочной промышленности на 10%», — рассказал он.

Особенно активно продукцию поставляют на Ближний Восток, в страны Азии и Африки. Наибольший рост экспорта отмечен в Египет, Йемен и Кению. Охотнее всего страны покупают кондитерские изделия, детское питание и безалкогольные напитки. Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщил, что поддержку экспортеров будут продолжать.

«Среди перспективных направлений развития московского экспорта продуктов питания можно отметить Ирак, Туркменистан, Молдавию, Иорданию, Таиланд», — добавил он.

Московские производители с 2022 года при поддержке центра «Моспром» и нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» сумели переориентировать экспортные потоки и найти новые рынки сбыта.