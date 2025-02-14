Ликсутов: экспорт московской пищевой продукции в Китай вырос в 1,5 раза

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В январе–октябре 2024 года поставки пищевой продукции из Москвы в Китай увеличились более чем на 50% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Традиционно особой популярностью там пользуется продукция пищевой промышленности, например мясо, шоколад, товары для здорового питания», — рассказал он.

Всего на Китай приходится более 7% несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы. Центр «Моспром», помогающий продвигать столичную продукцию на зарубежных рынках, уделяет особое внимание развитию контактов со страной.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«На 2025 год запланирована организация участия московских производителей в двух международных выставках в Шанхае для продвижения экспорта столичной промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Также столичным промышленникам активно помогает государство в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт».

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