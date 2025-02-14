Ликсутов: экспорт московской пищевой продукции в Китай вырос в 1,5 раза

В январе–октябре 2024 года поставки пищевой продукции из Москвы в Китай увеличились более чем на 50% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего на Китай приходится более 7% несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы. Центр «Моспром», помогающий продвигать столичную продукцию на зарубежных рынках, уделяет особое внимание развитию контактов со страной.

«Традиционно особой популярностью там пользуется продукция пищевой промышленности, например мясо, шоколад, товары для здорового питания», — рассказал он.

«На 2025 год запланирована организация участия московских производителей в двух международных выставках в Шанхае для продвижения экспорта столичной промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Также столичным промышленникам активно помогает государство в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт».