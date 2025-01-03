Ликсутов: два офисных центра построили по программе стимулирования создания МПТ

С 2020 года инвесторы при поддержке столичного правительства ввели в эксплуатацию 25 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Уже создано более 22 тысяч новых рабочих мест для жителей столицы. Более 1,6 тысячи из них обеспечено в недавно открывшихся бизнес-центрах в Щукине и Ростокине», — добавил он.

На улице Ротмистрова возвели восьмиэтажный деловой комплекс «Технопарк „Октябрьское поле“». Этот участок развивают по программе комплексного развития территорий, там также построили жилые дома с необходимой инфраструктурой. Достраивают еще три жилых корпуса и детский сад на 100 воспитанников.

«Бизнес-центр площадью порядка 12 тысяч квадратных метров станет новой точкой делового притяжения в районе Щукино и позволит местным жителям найти работу в шаговой доступности от дома», — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.