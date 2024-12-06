Ликсутов: два новых предприятия построят в Некрасовке при поддержке города

Правительство Москвы объявило торги на право заключить соглашения о реализации масштабных инвестпроектов. Двум победителям передадут земельные участки по льготной ставке. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Победители аукционов в течение пяти лет смогут арендовать земельные участки общей площадью 1,34 гектара по льготной ставке один рубль в год. За это время они должны будут построить и запустить новые предприятия», — заявил он.

При этом инвесторов освободили от перепрофилирования участков, они смогут сразу начать строительство. Общая площадь предприятий составит более 10 тысяч квадратных метров. Что именно будут на них производить, пока неизвестно.