Ликсутов: два новых предприятия построят в Некрасовке при поддержке города

Правительство Москвы объявило торги на право заключить соглашения о реализации масштабных инвестпроектов. Двум победителям передадут земельные участки по льготной ставке. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Победители аукционов в течение пяти лет смогут арендовать земельные участки общей площадью 1,34 гектара по льготной ставке один рубль в год. За это время они должны будут построить и запустить новые предприятия», — заявил он.
При этом инвесторов освободили от перепрофилирования участков, они смогут сразу начать строительство. Общая площадь предприятий составит более 10 тысяч квадратных метров. Что именно будут на них производить, пока неизвестно.
Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил, что это уже не первый проект создания в Москве предприятия по программе МаИП. По его словам, так уже построили промышленный комплекс площадью свыше 36 тысяч квадратных метров.
«Сегодня здесь выпускают кузовные детали для легковых автомобилей и создано свыше 300 рабочих мест», — добавил он.
Всего в столице реализуют свыше 90 таких проектов, по которым в Москве можно будет трудоустроить более 60 тысяч человек.
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