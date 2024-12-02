Ликсутов: четыре новых предприятия появилось в Москве в рамках МаИП

Предприятия по производству лифтов, одежды, автозапчастей и мебели появились в Москве благодаря масштабным инвестиционным проектам. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С начала 2024 года благодаря этой мере поддержки в столице построили четыре новых высокотехнологичных предприятия, два из которых уже приступили к выпуску продукции. На новых производствах смогут трудоустроиться около одной тысячи человек», — добавил он.

В начале года ввели в эксплуатацию промышленный технопарк «Крекшино» для многофункциональных производств, а для нового цеха завода по производству лифтов выделили участок на востоке столицы площадью 0,7 гектара. В общей сложности это даст городу сотни новых рабочих мест.