Ликсутов: четыре новых предприятия появилось в Москве в рамках МаИП

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Предприятия по производству лифтов, одежды, автозапчастей и мебели появились в Москве благодаря масштабным инвестиционным проектам. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С начала 2024 года благодаря этой мере поддержки в столице построили четыре новых высокотехнологичных предприятия, два из которых уже приступили к выпуску продукции. На новых производствах смогут трудоустроиться около одной тысячи человек», — добавил он.

В начале года ввели в эксплуатацию промышленный технопарк «Крекшино» для многофункциональных производств, а для нового цеха завода по производству лифтов выделили участок на востоке столицы площадью 0,7 гектара. В общей сложности это даст городу сотни новых рабочих мест.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
1/4
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/4
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
3/4
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
4/4

«В районе Нагатино-Садовники завершено строительство инженерного центра в составе предприятия по производству автомобильных компонентов, а в Косино-Ухтомском — производственный комплекс по выпуску мебельной продукции», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего в Москве реализуют свыше 90 таких проектов, на которых создается 60 тысяч рабочих мест. Большая часть предприятий работает на льготных условиях, получая участки по ставке один рубль в год.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте