Ликсутов: четыре новых предприятия появилось в Москве в рамках МаИП

Предприятия по производству лифтов, одежды, автозапчастей и мебели появились в Москве благодаря масштабным инвестиционным проектам. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«С начала 2024 года благодаря этой мере поддержки в столице построили четыре новых высокотехнологичных предприятия, два из которых уже приступили к выпуску продукции. На новых производствах смогут трудоустроиться около одной тысячи человек», — добавил он.
В начале года ввели в эксплуатацию промышленный технопарк «Крекшино» для многофункциональных производств, а для нового цеха завода по производству лифтов выделили участок на востоке столицы площадью 0,7 гектара. В общей сложности это даст городу сотни новых рабочих мест.
«В районе Нагатино-Садовники завершено строительство инженерного центра в составе предприятия по производству автомобильных компонентов, а в Косино-Ухтомском — производственный комплекс по выпуску мебельной продукции», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Всего в Москве реализуют свыше 90 таких проектов, на которых создается 60 тысяч рабочих мест. Большая часть предприятий работает на льготных условиях, получая участки по ставке один рубль в год.
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