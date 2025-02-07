Ликсутов: бесплатные семинары для инвесторов и промышленников пройдут в Москве

Цикл бесплатных бизнес-семинаров для инвесторов и промышленников пройдет в Москве. Участники узнают о мерах поддержки, которые оказывает город, и получат консультации профильных специалистов по широкому кругу вопросов. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что за последние пять лет количество предприятий в столице выросло на 15%, а площадь промышленной инфраструктуры возросла на два миллиона квадратных метров.
«Мы понимаем, что будущее города во многом зависит от его технологического развития и, в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина, создаем в столице условия для эффективной работы бизнеса», — подчеркнул замглавы города.
Первый семинар пройдет 10 февраля, его темой станет подключение объекта к городским инженерным сетям. Всего таких мероприятий будет 10. Участникам расскажут об инвестиционных инструментах, налоговых льготах, мерах поддержки и правильном оформлении документов. Проходить семинары будут как в очной форме, так и онлайн.
Расписание сессий опубликовано на инвестиционном портале Москвы.
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