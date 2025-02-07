Ликсутов: бесплатные семинары для инвесторов и промышленников пройдут в Москве

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Цикл бесплатных бизнес-семинаров для инвесторов и промышленников пройдет в Москве. Участники узнают о мерах поддержки, которые оказывает город, и получат консультации профильных специалистов по широкому кругу вопросов. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что за последние пять лет количество предприятий в столице выросло на 15%, а площадь промышленной инфраструктуры возросла на два миллиона квадратных метров.

«Мы понимаем, что будущее города во многом зависит от его технологического развития и, в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина, создаем в столице условия для эффективной работы бизнеса», — подчеркнул замглавы города.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
1/4
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/4
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
3/4
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
4/4

Первый семинар пройдет 10 февраля, его темой станет подключение объекта к городским инженерным сетям. Всего таких мероприятий будет 10. Участникам расскажут об инвестиционных инструментах, налоговых льготах, мерах поддержки и правильном оформлении документов. Проходить семинары будут как в очной форме, так и онлайн.

Расписание сессий опубликовано на инвестиционном портале Москвы.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте