Ликсутов: бесплатные семинары для инвесторов и промышленников пройдут в Москве

Цикл бесплатных бизнес-семинаров для инвесторов и промышленников пройдет в Москве. Участники узнают о мерах поддержки, которые оказывает город, и получат консультации профильных специалистов по широкому кругу вопросов. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что за последние пять лет количество предприятий в столице выросло на 15%, а площадь промышленной инфраструктуры возросла на два миллиона квадратных метров.

«Мы понимаем, что будущее города во многом зависит от его технологического развития и, в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина, создаем в столице условия для эффективной работы бизнеса», — подчеркнул замглавы города.