Ликсутов: автовладельцы проехали по проспекту Багратиона более 10 миллионов раз

Автомобилисты проехали по проспекту Багратиона свыше 10 миллионов раз. Магистраль ввели в эксплуатацию в сентябре 2023 года по концессионному соглашению. Благодаря появлению новой дороги время в пути от МКАД до «Москва-Сити» сократилось на 30 минут, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что по поручению мэра столицы Сергия Собянина город привлекает инвесторов к созданию важных инфраструктурных объектов с помощью механизмов государственно-частного партнерства.

«В рамках крупнейшего по стоимости и масштабам концессионного соглашения столицы год назад в эксплуатацию ввели проспект Багратиона. За 14 месяцев с момента пуска движения автомобилисты проехали по магистрали более 10 миллионов раз», — подчеркнул Ликсутов.

Длина магистрали превышает 20 километров. Почти треть проспекта реализована в формате эстакады. Срок концессионного соглашения — 40 лет.

Проекты дорожного строительства требуют крупных капиталовложений, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов. По его словам, инвестиции в возведение проспекта Багратиона составили свыше 68 миллиардов рублей.

«Применение концессионного механизма позволило городу минимизировать бюджетные траты на строительство и ввести объект в эксплуатацию опережающими темпами. Новая автомагистраль улучшила транспортное обслуживание 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья», — добавил Гарбузов.