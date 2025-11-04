Ликсутов: архитектурную подсветку сделали в индустриальном парке «Руднево»

Архитектурную подсветку сделали в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Корпус практической подготовки студентов украсили белые светодиодные фонари, на фасаде производственного комплекса разместили красно-синюю и белую подсветку, а для оформления общественно-делового центра использовали лампы разных цветов.

«Она сделает здания площадки еще выразительнее в вечернее и ночное время», — рассказал он.

Индустриальный парк «Руднево» — одна из десяти площадок ОЭЗ. Он находится на юго-востоке Москвы, в районе Косино-Ухтомском. Там размещаются высокотехнологичные производства, центры промышленного прототипирования, исследовательские лаборатории и другие объекты. Площадь парка — более 53 гектаров.

Планируется, что к 2030 году на площадке будет работать свыше 90 компаний, в которых создадут 21 тысячу высокотехнологичных рабочих мест.