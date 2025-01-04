Ликсутов: 32,6 миллиона медизделий поставили Москве за год по офсетным контрактам

Столичные промышленники за год поставили в московские больницы и поликлиники по офсетным контрактам 32,6 миллиона медицинских изделий и более миллиона упаковок лекарств. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В особой экономической зоне „Технополис Москва“ создан и успешно работает самый большой в стране фармкластер, который направлен на выпуск инновационных препаратов для лечения онкологических, кардиологических, аутоиммунных и других заболеваний», — добавил он.

Офсетный контракт предусматривает модернизацию предприятия в обмен на гарантированную закупку продукции. Таким образом город экономит средства, а предприятия получают стабильный долгосрочный спрос.