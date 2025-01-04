Ликсутов: 32,6 миллиона медизделий поставили Москве за год по офсетным контрактам

Столичные промышленники за год поставили в московские больницы и поликлиники по офсетным контрактам 32,6 миллиона медицинских изделий и более миллиона упаковок лекарств. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«В особой экономической зоне „Технополис Москва“ создан и успешно работает самый большой в стране фармкластер, который направлен на выпуск инновационных препаратов для лечения онкологических, кардиологических, аутоиммунных и других заболеваний», — добавил он.
Офсетный контракт предусматривает модернизацию предприятия в обмен на гарантированную закупку продукции. Таким образом город экономит средства, а предприятия получают стабильный долгосрочный спрос.
Всего московские власти заключили 24 таких договора — больше, чем какой-либо другой регион России.
«Из 24 заключенных Москвой офсетных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами 10 приходится на сферу фармацевтики и производство медицинских изделий», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По пяти из них уже начались поставки продукции. Всего договоры позволят создать около семи тысяч рабочих мест, а общий объем закупки превысит 415 миллиардов рублей.
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