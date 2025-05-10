Ликсутов: 26 промышленных объектов построят в Москве до 2030 года по программе МПТ

В рамках городской программы стимулирования мест приложения труда в течение пяти лет планируется создать 26 промышленных объектов и более 20 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«До 2030 года в соответствии со стратегией развития промышленности планируется кратно увеличить объем вводимых в эксплуатацию промышленных площадей», — добавил он.
Цель программы — снизить маятниковую миграцию и нагрузку на транспортную систему, создав москвичам возможность работать недалеко от дома. Первые пять объектов по ней уже ввели в эксплуатацию. Общая площадь согласованного промышленного строительства превысила 880 тысяч квадратных метров.
«Создание промышленной инфраструктуры позволяет обеспечить дополнительный приток инвестиций в реальный сектор экономики и локализовать на территории столицы современные высокотехнологичные производства», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что проекты реализуют за счет инвестиций.
По условиям программы, если девелопер вкладывается в новые рабочие места на объекте, его освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка.
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