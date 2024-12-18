Ликсутов: 19 предприятий завершили пилотный этап нацпроекта «Производительность труда»

На площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» работает более 220 предприятий. Повышать их эффективность помогает национальный проект «Производительность труда». Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С начала 2023 года к нему присоединились 20 предприятий ОЭЗ Москвы», — уточнил он.

Из них 19 на данный этап завершили пилотный этап, а 20-е начнет оптимизацию уже в 2025 году. Эксперты Федерального центра компетенций помогают предприятиям выявить и устранить слабые места и наладить более бережливое производство.

Кураторство продолжается три года после вступления в проект. Чтобы поучаствовать в нем, нужно представлять одну из приоритетных отраслей государственной экономики, а выручка за предыдущий год должна превышать 400 миллионов рублей.