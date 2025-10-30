Ликсутов: 14 тысяч рабочих мест создадут в строительном кластере в ТиНАО

Строительный кластер, в котором смогут работать до 14 тысяч человек, создают в Краснопахорском районе. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего планируется возвести не менее 400 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Первые два проекта уже реализуются: это комплекс по изготовлению железобетонных конструкций и промышленный технопарк на несколько производств.

«Он объединит ведущих производителей железобетонных конструкций, модульных сооружений, металлических изделий и другой продукции», — добавил он.

«Предприятие будет выпускать различные строительные материалы и деревянные напольные покрытия», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С марта 2022 года инвесторы в Москве могут арендовать землю под промышленные предприятия по льготной ставке один рубль в год. Стройматериалы в городе планируют выпускать по 30 масштабным инвестпроектам, под локализацию предприятий выделили около 140 гектаров в разных районах столицы.