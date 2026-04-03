Лемура Васю изъяли из частного антикафе в Москве

В Москве индивидуальный предприниматель незаконно держал кошачьего лемура Васю в антикафе. Животное у него изъяли, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Возбуждено дело об административном правонарушении. Дальнейшее содержание животного на контроле Межрайонной природоохранной прокуратуры», — отметили в ведомстве.

Сотрудники отдела спасения диких животных Московского зоопарка приняли участие в изъятии животного, рассказали 360.ru в пресс-службе. Ветеринары осмотрели лемура, поместили его в переноску и доставили в зоопарк. Самца временно разместили в карантинном вольере, где он будет адаптироваться к новым условиям.

«Для него будет разработан индивидуальный план питания, соответствующий рациону, который полностью удовлетворяет видовые потребности этих животных», — подчеркнула генеральный директор Московского зоопарка Светлана Владимировна Акулова.