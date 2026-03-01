Житель Новой Москвы держал в тесных вольерах львов, медведей и леопарда

Львов, медведей и леопарда нашли в СНТ «Круиз» в Новой Москве

Житель Новой Москвы держал на садовом участке бурых медведей, африканских львов и леопарда. Дикие животные жили в тесных вольерах без нормального ухода, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Домашний зоопарк обнаружили на территории СНТ «Круиз» рядом с деревней Дудкино. Во время осмотра специалисты заметили ржавые и тесные вольеры, а корм лежал прямо на полу.

В ведомстве уточнили, что указанные животные включены в перечень конвенции СИТЕС — документа, ограничивающего торговлю представителями видов дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой уничтожения. Владелец содержал их в плохих условиях, не обеспечивал надлежащий уход и ветеринарную помощь.

К работе подключились сотрудники Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и специалисты Московского зоопарка. Они вывезли часть животных, остальных передали на ответственное хранение.

Столичная природоохранная прокуратура завела административное дело по статье о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам. После оценки состояния хищников прокуроры также пообещали дать правовую оценку действиям владельца по статье о жестоком обращении с животными.

