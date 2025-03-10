Лекцию об устройстве беспилотного трамвая проведут в Москве

Лекцию о виртуальном зрении беспилотного трамвая проведут 13 марта в Центре перспективных разработок московского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов назвал технологию уникальной в Европе.

«Сотрудники Центра перспективных разработок ежедневно проводят испытания инновационного транспорта, чтобы уже осенью он смог совершать регулярные поездки с пассажирами на маршруте», — добавил он.

Расскажет посетителям об этой технологии одна из разработчиц — Елизавета Дахова.

Трамвай может двигаться без вагоновожатого благодаря лидарам, радарам и камерам, которые координируют его в пространстве и распознают препятствия в радиусе 200 метров. Программное обеспечение обучили определять сигналы светофора и максимально разрешенную скорость на участках дороги.

Ранее эксперимент с беспилотным трамваем признали удачным, после того как он откатал 3000 километров по одному из маршрутов, ни разу не нарушив ПДД. На такой режим трамваи начнут переводить уже к концу года.