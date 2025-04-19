Лекция об архитекторе Иване Машкове пройдет в Москве

Лекция об архитекторе Иване Машкове, создававшем и сохранявшем облик столицы конца XIX и начала XX веков, состоится 24 апреля в Библиотеке архитекторов и урбанистов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Слушатели узнают об активном участии Машкова в формировании застройки столицы, его научной и общественной работе и познакомятся с немногими сохранившимися на сегодняшний день зданиями его авторства», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Лекция называется «Архитектор империи и Советской России», а спикером станет библиотекарь Александр Калинин. Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте центра «Пространство».

В пресс-службе Департамента градостроительной политики напомнили, что научно-техническая библиотека с профильной литературой по урбанистике, архитектуре, градостроительству и искусству на русском и иностранных языках была создана в 1930 году. Сейчас это уникальный фонд для специалистов, студентов и всех, кто любит и интересуется городскими пространствами, их историей и развитием. Здесь можно получить доступ к редким изданиям, заказать подбор литературы у библиотекаря, посетить тематические и культурные мероприятия и комфортно поработать в читальном зале.