Курс по квантовым технологиям появится в Институте стали и сплавов

«Московская техническая школа» и Институт стали и сплавов открыли программу «Прикладные квантовые технологии», с помощью которой столичные промышленники смогут повысить квалификацию. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Новый курс „МТШ“ нацелен на формирование у промышленников передовых компетенций в области квантовых технологий, изучение трендов и перспектив развития направления, а также задач, которые могут быть поручены квантовым компьютерам и искусственному интеллекту», — рассказал он.

Курс рассчитан на 50 академических часов. Его участникам расскажут, в каких областях применяются такие технологии и каковы перспективы их развития. Благодаря этому курсу столичная экономика получит новые горизонты развития.

В МИСИС представлены все сферы квантовых технологий, а их основы заложил еще в 1980-х будущий нобелевский лауреат Алексей Абрикосов.

Всего за три года существования проекта квалификацию в нем повысили более 13 тысяч человек, а учащимся предлагают свыше 200 образовательных программ.